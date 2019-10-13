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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 19:00: Субсидии по-новому. Мощный тайфун в Японии

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 19:00 – еще два дня остается, чтобы успеть оформить субсидии. В этом году помощь от государства будут выдавать деньгами. По Японии пронесся самый мощный за последние шесть десятилетий тайфун Хагибис. Стихия добралась до столицы страны – Токио.

      Также в выпуске:

      Жительница села Мирогоща, что на Ровненщине, за день до своего 50-летия бросилась под поезд. Машинист скоростного поезда, следовавшего из Киева во Львов, включил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

      В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых. Пламя вспыхнуло утром в одной из комнат на втором этаже.

      Руководители Министерства внутренних дел, Служба безопасности и СНБО распространили совместное заявление накануне Дня Защитника Отечества, на который запланированы массовые мероприятия по всей Украине.

      Известная американская астронавтка украинского происхождения прибыла во Львов. Гайдемари Стефанишин-Пайпер посетила Украину по случаю Всемирной недели космоса.

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      Теги: Выпуск новостей Деньги Субсидии Тайфун Хагибис
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