Выпуск новостей за 19:00: Субсидии по-новому. Мощный тайфун в Японии
В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 19:00 – еще два дня остается, чтобы успеть оформить субсидии. В этом году помощь от государства будут выдавать деньгами. По Японии пронесся самый мощный за последние шесть десятилетий тайфун Хагибис. Стихия добралась до столицы страны – Токио.
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