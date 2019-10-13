Випуск новин за 19:00: Субсидії по-новому. Потужний тайфун у Японії

У випуску новин за 13 жовтня станом на 19:00 – ще два дні залишається, аби встигнути оформити субсидії. Цьогоріч допомогу від держави видаватимуть грошима. Японією пронісся найпотужніший за останні шість десятиліть тайфун Хагібіс. Стихія дісталася до столиці країни – Токіо.

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