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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Випуск новин за 19:00: Субсидії по-новому. Потужний тайфун у Японії

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 жовтня станом на 19:00 – ще два дні залишається, аби встигнути оформити субсидії. Цьогоріч допомогу від держави видаватимуть грошима. Японією пронісся найпотужніший за останні шість десятиліть тайфун Хагібіс. Стихія дісталася до столиці країни – Токіо.

      Також у випуску:

      Мешканка села Мирогоща, що на Рівненщині, за день до свого 50-річчя кинулася під потяг. Машиніст швидкісного потягу, який прямував із Києва до Львова, включив екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

      У Дніпрі через пожежу евакуювали будинок людей похилого віку. Полум'я спалахнуло зранку в одній із кімнат на другому поверсі.

      Очільники Міністерства внутрішніх справ, Служба безпеки та РНБО розповсюдили спільну заяву напередодні Дня Захисника Вітчизни, на який заплановані масові заходи по свій Україні.

      Відома американська астронавтка українського походження прибула до Львова. Гайдемарі Стефанишин-Пайпер завітала в Україну з нагоди Всесвітнього тижня космосу.

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      Теги: Випуск новин Тайфун Хагібіс Субсидії Гроші
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