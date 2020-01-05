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      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ
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      Выпуск новостей за 19:00: Судьба пленников Кремля. Визит Зеленского в Оман

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 19:00 – после российского плена пленники Кремля попали в больницу. Кое-кого уже успели выписать, однако десяткам бывших пленных просто некуда идти – семьи, дома и работа остались на оккупированных территориях. Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

      Также в выпуске:

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      В Каховке третий день продолжаются протесты. Местные возмущены резонансным убийством.

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      Теги: Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
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