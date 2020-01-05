Выпуск новостей за 19:00: Судьба пленников Кремля. Визит Зеленского в Оман

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 19:00 – после российского плена пленники Кремля попали в больницу. Кое-кого уже успели выписать, однако десяткам бывших пленных просто некуда идти – семьи, дома и работа остались на оккупированных территориях. Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Также в выпуске: В Ливии из-за авиабомбардировки военного колледжа погибли 28 кадетов. Уникальность гуцульской керамики признали в ЮНЕСКО и внесли в список мирового нематериального наследия. В Каховке третий день продолжаются протесты. Местные возмущены резонансным убийством.