Випуск новин за 19:00: Доля бранців Кремля. Візит Зеленського до Оману

У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – після російського полону бранці Кремля потрапили у лікарню. Декого вже встигли виписати, проте десяткам колишніх полонених просто нема куди йти – сім'ї, домівки та робота залишились на окупованих територіях. Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Також у випуску: У Лівії через авіабомбардування військового коледжу загинули 28 кадетів. Унікальність гуцульської кераміки визнали у ЮНЕСКО і внесли перелік світової нематеріальної спадщини. У Каховці третій день тривають протести. Місцеві обурений резонансним вбивством.