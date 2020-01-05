Випуск новин за 19:00: Доля бранців Кремля. Візит Зеленського до Оману
У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – після російського полону бранці Кремля потрапили у лікарню. Декого вже встигли виписати, проте десяткам колишніх полонених просто нема куди йти – сім'ї, домівки та робота залишились на окупованих територіях. Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
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