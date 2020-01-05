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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Випуск новин за 19:00: Доля бранців Кремля. Візит Зеленського до Оману

      Випуск новин 10

      У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – після російського полону бранці Кремля потрапили у лікарню. Декого вже встигли виписати, проте десяткам колишніх полонених просто нема куди йти – сім'ї, домівки та робота залишились на окупованих територіях. Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

      Також у випуску:

      У Лівії через авіабомбардування військового коледжу загинули 28 кадетів. 

      Унікальність гуцульської кераміки визнали у ЮНЕСКО і внесли перелік світової нематеріальної спадщини.

      У Каховці третій день тривають протести. Місцеві обурений резонансним вбивством.

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      Теги: Українці в полоні РФ Володимир Зеленський Випуск новин
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