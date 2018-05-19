Выпуск новостей за 19:00: Свадьба Гарри и Меган. Отзыв представителей из СНГ
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 19:00 – британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Украина официально отозвала представителей из СНГ.
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Источник: 24 Канал
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