Випуск новин за 19:00: Весілля Гаррі й Меган. Відкликання представників з СНД
У випуску новин за 19 травня станом на 19:00 – британський принц Гаррі одружився з американською актрисою Меган Маркл. Україна офіційно відкликала представників з СНД.
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Джерело: 24 Канал
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