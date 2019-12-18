Выпуск новостей за 19:00: Теплая зима в Украине. Снятие депутатского иммунитета

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 19:00 – в некоторых регионах Украины температура сегодня доходила до 15 градусов тепла. Когда нам готовиться к похолоданию и чем может обернуться такая теплая зима – выясняли журналисты 24 канала. Верховная Рада больше не будет предоставлять согласие на задержание нардепа, достаточно будет только согласия Генерального прокурора.

Также в выпуске: Национализация "Привата": почему министерство финансов стало владельцем крупнейшего банка и зачем это было нужно.