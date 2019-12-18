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      Выпуск новостей за 19:00: Теплая зима в Украине. Снятие депутатского иммунитета

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 19:00 – в некоторых регионах Украины температура сегодня доходила до 15 градусов тепла. Когда нам готовиться к похолоданию и чем может обернуться такая теплая зима – выясняли журналисты 24 канала. Верховная Рада больше не будет предоставлять согласие на задержание нардепа, достаточно будет только согласия Генерального прокурора.

      Также в выпуске:

      Национализация "Привата": почему министерство финансов стало владельцем крупнейшего банка и зачем это было нужно.

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      Теги: Снятие неприкосновенности Новости Украины Выпуск новостей Погода
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