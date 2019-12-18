Випуск новин за 19:00: Тепла зима в Україні. Зняття депутатського імунітету

У випуску новин за 18 грудня станом на 19:00 – у деяких регіонах України температура сьогоді сягала до 15 градусів тепла. Коли нам готуватись до похолодання й чим може обернутися така тепла зима – з'ясовували журналісти 24 каналу. Верховна Рада більше не надаватиме згоди на затримання нардепа, достатньо буде лише згоди Генерального прокурора.

Також у випуску: Націоналізація "Привату": чому міністерство фінансів стало власником найбільшого банку і навіщо це було потрібно.