Выпуск новостей за 19:00: ТОП-коррупционеры в Раде. Восстановление Шулявского путепровода
В выпуске новостей за 24 декабря, по состоянию на 19:00 – ряд депутатов действующего парламента фигурирует в десятках расследований, связанных с коррупцией. Журналисты определили, кто из нардепов имеет больше всего антикоррупционных кейсов. Движение по Шулявскому путепроводу возобновят до Нового года. Уже 26-27 декабря мост будут испытывать на прочность.
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