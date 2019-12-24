Выпуск новостей за 19:00: ТОП-коррупционеры в Раде. Восстановление Шулявского путепровода

В выпуске новостей за 24 декабря, по состоянию на 19:00 – ряд депутатов действующего парламента фигурирует в десятках расследований, связанных с коррупцией. Журналисты определили, кто из нардепов имеет больше всего антикоррупционных кейсов. Движение по Шулявскому путепроводу возобновят до Нового года. Уже 26-27 декабря мост будут испытывать на прочность.

Также в выпуске: У народных избранников наступила пора новогодних корпоративов.