Випуск новин за 19:00: ТОП-корупціонери в Раді. Відновлення Шулявського шляхопроводу
У випуску новин за 24 грудня станом на 19:00 – низка депутатів чинного парламенту фігурує в десятках розслідувань, пов'язаних з корупцією. Журналісти визначили, хто з нардепів має найбільше антикорупційних кейсів. Рух Шулявським шляхопроводом відновлять до нового року. Вже 26-27 грудня міст будуть випробовувати на міцність.
Також у випуску:
У народних обранців настала пора новорічних корпоративів.
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