Випуск новин за 19:00: ТОП-корупціонери в Раді. Відновлення Шулявського шляхопроводу

У випуску новин за 24 грудня станом на 19:00 – низка депутатів чинного парламенту фігурує в десятках розслідувань, пов'язаних з корупцією. Журналісти визначили, хто з нардепів має найбільше антикорупційних кейсів. Рух Шулявським шляхопроводом відновлять до нового року. Вже 26-27 грудня міст будуть випробовувати на міцність.

Також у випуску: У народних обранців настала пора новорічних корпоративів.