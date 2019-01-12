Выпуск новостей за 19:00 Традиционный протест "желтых жилетов". Трагедии в лифтах Украины
В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 19:00 – в Париже уже девятые выходные подряд вышли на акции протеста "желтые жилеты". Около восьми тысяч митингующих прошли маршем к триумфальной арке, не прошло без столкновений. Каждый десятый лифт в Украине аварийный, а около трети нуждаются в ремонте. В начале года такой неисправный лифт убил двухмесячного мальчика.
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Источник: 24 канал
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