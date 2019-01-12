Випуск новин за 19:00: Традиційний протест "жовтих жилетів". Трагедії у ліфтах України
У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – у Парижі вже дев'яті вихідні поспіль вийшли на акції протесту "жовті жилети". Близько восьми тисяч мітингувальників пройшли ходою до тріумфальної арки, не минулося без сутичок. Кожен десятий ліфт в Україні аварійний, а близько третини потребують ремонту. На початку року такий несправний ліфт вбив двомісячного хлопчика.
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Джерело: 24 канал
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