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      Випуск новин за 19:00: Традиційний протест "жовтих жилетів". Трагедії у ліфтах України

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – у Парижі вже дев'яті вихідні поспіль вийшли на акції протесту "жовті жилети". Близько восьми тисяч мітингувальників пройшли ходою до тріумфальної арки, не минулося без сутичок. Кожен десятий ліфт в Україні аварійний, а близько третини потребують ремонту. На початку року такий несправний ліфт вбив двомісячного хлопчика.

      Також у випуску:

      У Харкові на перехожих впав павільйон.

      Негода в Європі вже забрала життя 21 людини.

      У США триває найдовша перерва в роботі уряду.

      Теги: Випуск новин Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 канал
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