Випуск новин за 19:00: Традиційний протест "жовтих жилетів". Трагедії у ліфтах України

У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – у Парижі вже дев'яті вихідні поспіль вийшли на акції протесту "жовті жилети". Близько восьми тисяч мітингувальників пройшли ходою до тріумфальної арки, не минулося без сутичок. Кожен десятий ліфт в Україні аварійний, а близько третини потребують ремонту. На початку року такий несправний ліфт вбив двомісячного хлопчика.

Також у випуску: У Харкові на перехожих впав павільйон. Негода в Європі вже забрала життя 21 людини. У США триває найдовша перерва в роботі уряду.