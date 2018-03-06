Выпуск новостей за 19:00 Трагедия на Житомирщине. Обстрел детского сада
Выпуск новостей 20:06, 6 марта 94 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта по сотоянию на 19:00 – на Житомирщине в собственном доме погибла семья из 8 человек. Одна из версий – отравление угарным газом. Террористы "ЛНР" обстреляли детский сад в городе Счастье Лугансой области.
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Источник: 24 Канал
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