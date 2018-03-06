Выпуск новостей за 19:00 Трагедия на Житомирщине. Обстрел детского сада

В выпуске новостей за 6 марта по сотоянию на 19:00 – на Житомирщине в собственном доме погибла семья из 8 человек. Одна из версий – отравление угарным газом. Террористы "ЛНР" обстреляли детский сад в городе Счастье Лугансой области.

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В Киеве под колеса кортежа президента попал пенсионер. Это произошло в правительственном квартале, мужчине 87 лет. Он выжил, но имеет забои, переломы и сотрясение мозга. Также в столице произошла еще одна авария – перевернулся военный броневик.

В Британии отравили бывшего российского шпиона. Экс-полковника российской разведки нашли вместе с женщиной без сознания на скамейке в торговом центре.

Двух подозреваемых в подрыве Венгерского культурного центра в Ужгороде взяли под стражу.