Випуск новин за 19:00: Трагедія на Житомирщині. Обстріл дитячого садка

У випуску новин за 6 березня станом на 19:00 – на Житомирщині у власній оселі загинула родина з 8 людей. Одна з версій – отруєння чадним газом. Терористи "ЛНР" обстріляли дитячий садок у місті Щастя, що на Луганщині.

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У Києві під колеса кортежу президента попав пенсіонер. Це сталося в урядовому кварталі, чоловікові 87 років. Він вижив, але має забої, переломи та струс мозку. Також у столиці сталася ще одна аварія – перевернувся військовий броньовик.

В Британії отруїли колишнього російського шпигуна. Екс-полковника російської розвідки знайшли разом з жінкою непритомними на лавці у торговому центрі.

Двох підозрюваних у підриві Угорського культурного центру в Ужгороді взяли під варту.