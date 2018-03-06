Випуск новин за 19:00: Трагедія на Житомирщині. Обстріл дитячого садка
Випуск новин 20:03, 6 березня 141 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 19:00 – на Житомирщині у власній оселі загинула родина з 8 людей. Одна з версій – отруєння чадним газом. Терористи "ЛНР" обстріляли дитячий садок у місті Щастя, що на Луганщині.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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