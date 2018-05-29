Выпуск новостей за 19:00: Трансляция парада из Донецка. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 19:00 Служба безопасности Украины расследует трансляцию парада на 9 мая из оккупированного Донецка. Пророссийские боевики умышленно засели в окрестностях оккупированной Горловки, прямо посреди жилых домов и оттуда ведут огонь по мирным украинцам.
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Источник: 24 Канал
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