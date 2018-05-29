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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Выпуск новостей за 19:00: Трансляция парада из Донецка. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 19:00 Служба безопасности Украины расследует трансляцию парада на 9 мая из оккупированного Донецка. Пророссийские боевики умышленно засели в окрестностях оккупированной Горловки, прямо посреди жилых домов и оттуда ведут огонь по мирным украинцам.

Также в выпуске:

После встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продолжены.

Олегу Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Высший совет правосудия отстранил от должности судью Подольского райсуда Киева Татьяну Войтенко.

Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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