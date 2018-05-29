Випуск новин за 19:00: Трансляція параду з Донецька. Ситуація на фронті
У випуску новин за 29 травня станом на 19:00 – Служба безпеки України розслідує трансляцію параду на 9 травня з окупованого Донецька. Проросійські бойовики навмисне засіли на околицях окупованої Горлівки, просто посеред житлових будинків і звідти ведуть вогонь по мирних українцях.
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Джерело: 24 Канал
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