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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Випуск новин за 19:00: Трансляція параду з Донецька. Ситуація на фронті

Випуск новин 77 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 травня станом на 19:00 – Служба безпеки України розслідує трансляцію параду на 9 травня з окупованого Донецька. Проросійські бойовики навмисне засіли на околицях окупованої Горлівки, просто посеред житлових будинків і звідти ведуть вогонь по мирних українцях.

Також у випуску:

Після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені.

Олегові Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Подільського райсуду Києва Тетяну Войтенко.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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