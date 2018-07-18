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Выпуск новостей за 19:00: Требование отставки Трампа. Назначение людей в ГБР

Выпуск новостей 47 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 19:00 – после саммита с Путиным в Хельсинки на Трампа набросились с яростной критикой за его слова о недоверии американской разведке о вмешательстве РФ в выборы США. Американцы требуют его отставки. Государственное бюро расследований еще не заработало, но скандалов уже достаточно.

Также в выпуске:

Отравление детей в лагере в Донецкой и Киевской областях.

Теги: Новости США Дональд Трамп Выпуск новостей Государственное бюро расследований
Источник: 24 канал
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