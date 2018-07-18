Випуск новин за 19:00: Вимога відставки Трампа. Призначення людей до ДБР

У випуску новин за 18 липня станом на 19:00 – після саміту з Путіним в Гельсінкі на Трампа накинулися з лютою критикою через його слова про недовіру американській розвідці щодо втручання РФ у вибори США. Американці вимагають його відставки. Державне Бюро Розслідувань ще не запрацювало, але скандалів вже достатньо.

Також у випуску: Отруєння дітей у таборі на Донеччині та на Київщині.