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Выпуск новостей за 19:00: Uber по-украински. Возвращение герба в Тернополе

Выпуск новостей 44 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 19:00 – сервис такси с мировым именем Uber изменил правила в Украине. В Тернополе, где недавно в одном из баров сожгли украинский символ, мама виновника дела привезла новый трезубец.

Также в выпуске:

Российские наемники из минометов обстреляли Авдеевку.

Впервые в Украине отметят Всемирный день остановки кровотечения.

Надежда Савченко голодает.

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Авдеевка Тернополь Uber
Источник: 24 Канал
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