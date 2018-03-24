Выпуск новостей за 19:00: Uber по-украински. Возвращение герба в Тернополе
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 19:00 – сервис такси с мировым именем Uber изменил правила в Украине. В Тернополе, где недавно в одном из баров сожгли украинский символ, мама виновника дела привезла новый трезубец.
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Источник: 24 Канал
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