Випуск новин за 19:00: Uber по-українськи. Повернення гербу в Тернополі

У випуску новин за 24 березня станом на 19:00 – сервіс таксі зі світовим іменем Uber змінив правила в Україні. В Тернополі, де нещодавно в одному з барів спалили український символ, мама винуватця справи привезла новий тризуб.

Також у випуску: Російські найманці з мінометів обстріляли Авдіївку. Вперше в Україні відзначать Всесвітній день зупинки кровотечі. Надія Савченко голодує.