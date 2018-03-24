Випуск новин за 19:00: Uber по-українськи. Повернення гербу в Тернополі
У випуску новин за 24 березня станом на 19:00 – сервіс таксі зі світовим іменем Uber змінив правила в Україні. В Тернополі, де нещодавно в одному з барів спалили український символ, мама винуватця справи привезла новий тризуб.
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Джерело: 24 Канал
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