Выпуск новостей за 19:00: Убийство на австрийском курорте. Майдан в Гонконге

В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 19:00 – трагедия на австрийском курорте всколыхнула всю страну. Преступник пришел к бывшей возлюбленной и убил ее и всю семью, а потом сам сдался полиции. Разбитые отделения банков, подожженные станции метро, баррикады и костер в центре города. Это не архивные кадры с Майдана, а настоящее Гонконга.

Также в выпуске: В Кривом Роге состоялся открытый турнир по историческому фехтованию. В Днепре угроза обвала общежития. В Киеве протестовали против формулы Штайнмайера.

Источник: 24 канал