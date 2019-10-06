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      Выпуск новостей за 19:00: Убийство на австрийском курорте. Майдан в Гонконге

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 19:00 – трагедия на австрийском курорте всколыхнула всю страну. Преступник пришел к бывшей возлюбленной и убил ее и всю семью, а потом сам сдался полиции. Разбитые отделения банков, подожженные станции метро, баррикады и костер в центре города. Это не архивные кадры с Майдана, а настоящее Гонконга.

      Также в выпуске:

      В Кривом Роге состоялся открытый турнир по историческому фехтованию.

      В Днепре угроза обвала общежития.

      В Киеве протестовали против формулы Штайнмайера.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Протесты в Гонконге Криминальные новости Криминал
      Источник: 24 канал
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