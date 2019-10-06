Выпуск новостей за 19:00: Убийство на австрийском курорте. Майдан в Гонконге
В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 19:00 – трагедия на австрийском курорте всколыхнула всю страну. Преступник пришел к бывшей возлюбленной и убил ее и всю семью, а потом сам сдался полиции. Разбитые отделения банков, подожженные станции метро, баррикады и костер в центре города. Это не архивные кадры с Майдана, а настоящее Гонконга.
Также в выпуске:
В Кривом Роге состоялся открытый турнир по историческому фехтованию.
В Днепре угроза обвала общежития.
В Киеве протестовали против формулы Штайнмайера.
Источник: 24 канал
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