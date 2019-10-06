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      Випуск новин за 19:00: Вбивство на австрійському курорті. Майдан у Гонконгу

      Випуск новин 8

      У випуску новин за 6 жовтня станом на 19:00 – трагедія на австрійському курорті сколихнула всю країну. Злочинець прийшов до колишньої коханої та вбив її та всю родину, а тоді сам здався поліції. Потрощені відділення банків, підпалені станції метро, барикади та багаття у центрі міста. Це не архівні кадри з Майдану, а сьогодення Гонконгу.

      Також у випуску:

      В Кривому Розі відбувся відкритий турнір з історичного фехтування.

      У Дніпрі є загроза обвалу гуртожитка.

      У Києві протестували проти формули формули Штайнмаєра.

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      Теги: Випуск новин Кримінал Кримінальні новини Протести у Гонконгу
      Джерело: 24 канал
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