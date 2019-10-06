Випуск новин за 19:00: Вбивство на австрійському курорті. Майдан у Гонконгу

У випуску новин за 6 жовтня станом на 19:00 – трагедія на австрійському курорті сколихнула всю країну. Злочинець прийшов до колишньої коханої та вбив її та всю родину, а тоді сам здався поліції. Потрощені відділення банків, підпалені станції метро, барикади та багаття у центрі міста. Це не архівні кадри з Майдану, а сьогодення Гонконгу.

Також у випуску: В Кривому Розі відбувся відкритий турнір з історичного фехтування. У Дніпрі є загроза обвалу гуртожитка. У Києві протестували проти формули формули Штайнмаєра.

Джерело: 24 канал