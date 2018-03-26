Выпуск новостей за 19:00: Украина высылает дипломатов РФ. Пожар в Кемерово

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 19:00 – Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово унес жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них – дети.

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На Пасху на фронте обещают тишину, об этом договорились Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

Российским дипломатам показали на дверь 14 европейских стран, а также Канада и США.

Адвокаты Надежды Савченко подали апелляцию на решение суда, по которому депутат два месяца будет находиться в СИЗО.