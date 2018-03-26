Випуск новин за 19:00: України висилає дипломатів РФ. Пожежа у Кемерово
У випуску новин за 26 березня станом на 19:00 – Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерово забрала життя щонайменше 64 осіб. Серед них – діти.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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