21:20
9 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Украинец заразился коронавирусом. Штраф для Apple

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 19:00 – первый украинец заболел коронавирусом, произошло это на изолированном круизном лайнере Diamond Princess. Инфицированный – член экипажа. Об этом сообщили в Министрерстве здравоохранения Японии. Американскую компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро. Ее обвинили в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone.

      Также в выпуске:

      Боевики опять "поливают" минами украинские позиции в районе Лебединского: за сегодня прилетело уже десять мин запрещенного Минском калибра.

      В Запорожье на местном пруду провалились под лед и утонули трое пятилетних детей.

      Жесткая посадка российского самолета: чуть не разбился Boeing, который следовал из Москвы в город Усинск в Республике Коми.

      Безопасен ли "лизун" для детей: состав популярной игрушки
      сегодня
      17921
      Теги: Коронавирус 2020 Штрафы Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:07 Самые смешные мемы недели: Ира Луценко зажгла с пандой, Киану Ривз учит украинцев истории
      Андрій Шляхтін 166
      сегодня , 19:30 Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине
      Катерина Козачинська 396
      сегодня , 18:00 Скандал с Дубилетом и что кроется за обысками на 1+1 – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 430
      сегодня , 17:00 Обыски на "1+1" и блокирование рынка земли: Коломойский испытывает терпение Зеленского
      Анна Калюжна 441
      сегодня , 16:00 Ошибайтесь! Почему это важно во время обучения
      Наталія Кадя 100
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук