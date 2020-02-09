Выпуск новостей за 19:00: Украинец заразился коронавирусом. Штраф для Apple

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 19:00 – первый украинец заболел коронавирусом, произошло это на изолированном круизном лайнере Diamond Princess. Инфицированный – член экипажа. Об этом сообщили в Министрерстве здравоохранения Японии. Американскую компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро. Ее обвинили в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone.

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