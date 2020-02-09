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      Випуск новин за 19:00: Українець заразився коронавірусом. Штраф для Apple

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 лютого станом на 19:00 – перший українець захворів на коронавірус, сталося це на ізольованому круїзному лайнері Diamond Princess. Інфікований – член екіпажу. Про це повідомили у Міністрерстві охорони здоров'я Японії. Американську компанію Apple оштрафували на 25 мільйонів євро. Її звинуватили у навмисному уповільненні роботи старих моделей iPhone.

      Також у випуску:

      Бойовики знову "поливають" мінами украънськы позиції: в районі Лебединського за сьогодні прилетіло вже десять мін забороненого Мінськом калібру.

      В Запоріжжі на місцевому ставку провалились під кригу та потонули троє п'ятирічних дітей.

      Жорстка посадка російського літака: мало не розбився Boeing, який прямував з Москви до міста Усинськ в Республіці Комі.

      Boeing із 88 пасажирами і відірваним шасі жорстко приземлився у Росії: відео із салону літака
      сьогодні
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      Теги: Коронавірус 2020 Випуск новин Штрафи
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