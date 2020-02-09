Випуск новин за 19:00: Українець заразився коронавірусом. Штраф для Apple

У випуску новин за 9 лютого станом на 19:00 – перший українець захворів на коронавірус, сталося це на ізольованому круїзному лайнері Diamond Princess. Інфікований – член екіпажу. Про це повідомили у Міністрерстві охорони здоров'я Японії. Американську компанію Apple оштрафували на 25 мільйонів євро. Її звинуватили у навмисному уповільненні роботи старих моделей iPhone.

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