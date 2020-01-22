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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Выпуск новостей за 19:00: Украинские нардепы в Давосе. Законопроект о децентрализации

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 19:00 – Президент Украины Владимир Зеленский и еще более 20 украинских нардепов поехали на Всемирный экономический форум в Давосе. Президентский законопроект, предлагавший усилить децентрализацию и прописать ее в Конституции, был возвращен на доработку, его в конце концов отозвал сам Зеленский.

      Также в выпуске:

      Эпидемия загадочного вируса вспыхнула в китайском Ухане в начале января. Сейчас она распространилась на три страны: Японию, Таиланд и Южную Корею. И уже распространилась до США и России.

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      Теги: Выпуск новостей Давос 2020 Децентрализация Законодательство
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