Випуск новин за 19:00: Українські нардепи в Давосі. Законопроєкт про децентралізацію
У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зеленський та ще понад 20 українських нардепів поїхали на Всесвітній економічний форум у Давосі. Президентський законопроєкт, що пропонував посилити децентралізацію й прописати її в Конституції, був повернутий на доопрацювання, його зрештою відкликав сам Зеленський.
Також у випуску:
Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.
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