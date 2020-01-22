Випуск новин за 19:00: Українські нардепи в Давосі. Законопроєкт про децентралізацію

У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зеленський та ще понад 20 українських нардепів поїхали на Всесвітній економічний форум у Давосі. Президентський законопроєкт, що пропонував посилити децентралізацію й прописати її в Конституції, був повернутий на доопрацювання, його зрештою відкликав сам Зеленський.

Також у випуску: Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.