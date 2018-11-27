Выпуск новостей за 19:00: Украинские санкции против России. Судьба украинских моряков

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 19:00 – Украина, которой вроде бы санкции против России должны быть интересными в первую очередь, сама их вводит со значительным опозданием. Судьба украинских моряков, которых захватили русские в Азовском море, решалась в псевдосудах Симферополя, где для части пленных избрали по 2 месяца ареста.

Также в выпуске: С 9:00 утра, 28 ноября, указом Верховного Главнокомандующего введено военное положение, оно будет действовать в течение 30 дней в 10 областях Украины – тех, которые касаются границ Украины с Россией, Беларусью, Молдовой и с анексированным Крымом. В Украине запустили акцию #морякитримайтесь.