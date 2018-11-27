Випуск новин за 19:00: Українські санкції проти Росії. Доля українських моряків

У випуску новин за 27 листопада станом на 19:00 – Україна, якій начебто санкції проти Росії мали б бути цікавими у першу чергу, сама їх запроваджує зі значним запізненням. Доля українських моряків, яких захопили росіяни в Азовському морі, вирішувалась у псевдосудах Сімферополя. де для частини полонених обрали по 2 місяці арешту.

Також у випуску: Із 9:00 ранку, 28 листопада, указом Верховного Головнокомандувача запроваджено воєнний стан, діятиме він протягом 30 днів у 10 областях України – тих, що дотичні до кордонів України з Росією, Білоруссю, Молдовою та з анексованим Кримом. В Україні запустили акцію #морякитримайтесь.