Выпуск новостей за 19:00: УПЦ МП под руководством России. Президентские выборы
В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 19:00 – журналистам 24 канала понадобилось всего несколько часов, чтобы найти подтверждение, что Московским патриархатом руководят из России. Как кандидаты в Президенты Украины обходят избирательное законодательство.
Также в выпуске:
Незаконные пункты обмена валют: Национальный банк Украины обнародовал списки.
Источник: 24 канал
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