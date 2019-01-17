Выпуск новостей за 19:00: УПЦ МП под руководством России. Президентские выборы

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 19:00 – журналистам 24 канала понадобилось всего несколько часов, чтобы найти подтверждение, что Московским патриархатом руководят из России. Как кандидаты в Президенты Украины обходят избирательное законодательство.

Также в выпуске: Незаконные пункты обмена валют: Национальный банк Украины обнародовал списки.