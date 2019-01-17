Випуск новин за 19:00: УПЦ МП під керівництвом Росії. Президентські вибори
У випуску новин за 17 січня станом на 19:00 – журналістам 24 каналу знадобилося лише декілька годин, щоб знайти підтвердження, що Московським патріархатом керують із Росії. Як кандидати в Президенти України обходять виборче законодавство.
Також у випуску:
Незаконні пункти обміну валют: Національний банк України оприлюднив списки.
Джерело: 24 канал
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