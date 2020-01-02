Выпуск новостей за 19:00: Ужасные последствия пожаров в Австралии. Стихийные свалки елок

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 19:00 – из-за масштабных лесных пожаров некоторые регионы Нового Южного Уэльса в Австралии встречали Новый год без электричества, телефонной связи и интернета. В результате природного бедствия число жертв уже достигло 17 человек. Елочные ярмарки превратились в стихийные свалки из деревьев. Все, что не продали – выбросили, как хлам.

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