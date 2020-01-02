21:30
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 19:00: Ужасные последствия пожаров в Австралии. Стихийные свалки елок

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 19:00 – из-за масштабных лесных пожаров некоторые регионы Нового Южного Уэльса в Австралии встречали Новый год без электричества, телефонной связи и интернета. В результате природного бедствия число жертв уже достигло 17 человек. Елочные ярмарки превратились в стихийные свалки из деревьев. Все, что не продали – выбросили, как хлам.

      Также в выпуске

      На военном полигоне "Широкий лан" на Николаевщине, загорелся палаточный городок. Произошло это еще 31 декабря, но обнародовали информацию лишь сегодня.

      Из Штатов в Украину вернулась картина известного украинского художника Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричной".

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      18492
      Теги: Австралия Пожар Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1488
      сегодня , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 940
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      253
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 2513
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 621
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук