Випуск новин за 19:00: Жахливі наслідки пожеж в Австралії. Стихійні звалища ялинок

У випуску новин за 2 січня станом на 19:00 – через масштабні лісові пожежі деякі регіони Нового Південного Уельсу в Австралії зустрічали Новий рік без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. В результаті природного лиха кількість жертв вже сягнула 17 людей. Ялинкові ярмарки перетворилися на стихійні смітники з дерев. Усе, що не продали – викинули як непотріб.

Також у випуску:

На військовому полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, загорілося наметове містечко. Сталося це ще 31 грудня, але оприлюднили інформацію лише сьогодні.

Зі Штатів до України повернулася картина відомого українського художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричною".