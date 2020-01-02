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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 19:00: Жахливі наслідки пожеж в Австралії. Стихійні звалища ялинок

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 19:00 – через масштабні лісові пожежі деякі регіони Нового Південного Уельсу в Австралії зустрічали Новий рік без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. В результаті природного лиха кількість жертв вже сягнула 17 людей. Ялинкові ярмарки перетворилися на стихійні смітники з дерев. Усе, що не продали – викинули як непотріб.

      Також у випуску:

      На військовому полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, загорілося наметове містечко. Сталося це ще 31 грудня, але оприлюднили інформацію лише сьогодні.

      Зі Штатів до України повернулася картина відомого українського художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричною".

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Теги: Випуск новин Пожежа Австралія
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