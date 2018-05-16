Выпуск новостей за 19:00: Узники Кремля. Прокуратура будет требовать ареста Вышинского

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 19:00 – украинцев в России содержат в камерах с клопами и крысами и кормят едой, непригодной к употреблению. Они отбывают наказание по надуманным обвинениям. Фигурант скандала о возможной государственной измене Кирилл Вышинский уже в Херсоне. Именно там завтра будут избирать ему меру пресечения.

Также в выпуске: В городе Смела Черкасской области отключили водоснабжение. Монополисты по всей Украине шантажируют население отключением газа. МИД России заговорил на украинском.