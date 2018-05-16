Випуск новин за 19:00: В'язні Кремля. Прокуратура вимагатиме арешту Вишинського

У випуску новин за 16 травня станом на 19:00 – українців у Росії утримують у камерах з клопами та щурами та їжею, непридатною до вживання. Вони відбувають покарання за надуманими обвинуваченнями. Фігурант скандалу про ймовірну державну зраду Кирило Вишинський вже у Херсоні. Саме там завтра обиратимуть йому запобіжний захід.

Також у випуску: У місті Сміла на Черкащині відімкнули водопостачання. Монополісти по всій Україні шантажують населення відключенням газу. МЗС Росії заговорила українською.