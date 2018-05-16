Випуск новин за 19:00: В'язні Кремля. Прокуратура вимагатиме арешту Вишинського
У випуску новин за 16 травня станом на 19:00 – українців у Росії утримують у камерах з клопами та щурами та їжею, непридатною до вживання. Вони відбувають покарання за надуманими обвинуваченнями. Фігурант скандалу про ймовірну державну зраду Кирило Вишинський вже у Херсоні. Саме там завтра обиратимуть йому запобіжний захід.
Також у випуску:
У місті Сміла на Черкащині відімкнули водопостачання.
Монополісти по всій Україні шантажують населення відключенням газу.
МЗС Росії заговорила українською.
Джерело: 24 Канал
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