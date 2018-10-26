Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 19:00 – Украина находится на пороге гриппа, поэтому медики советуют обезопасить себя и сделать прививку, вместо лечения народными методами. Иностранцу, который захочет официально трудоустроиться в Украине, нужно пройти испытание бюрократической системой.
Также в выпуске:
Представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал "недоразумением" его слова об отсутствии доказательств российской причастности к войне на Донбассе.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии