Випуск новин за 19:00: Вакцинація в Україні. Працевлаштування іноземців в Україні
У випуску новин за 26 жовтня станом на 19:00 – Україна перебуває на порозі грипу, тому медики радять захистити себе та зробити щеплення, замість лікування народними методами. Іноземцю, який захоче офіційно працевлаштуватися в Україні, потрібно пройти випробування бюрократичною системою.
Також у випуску:
Представник місії ОБСЄ Александр Хуг назвав "непорозумінням" його слова про відсутність доказів російської причетності до війни на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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