Выпуск новостей за 19:00: Важные вопросы в Раде. День исполнителей в Украине

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 19:00 – В Верховной Раде осталось по меньшей мере два важных вопроса. Они должны успеть принять рынок земли во втором чтении и привести в порядок отмену депутатской неприкосновенности. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники государственной исполнительной службы. Это они устраивают рейды в помещения злостных алиментщиков.

Также в выпуске: Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады. Под Верховной Радой произошли столкновения из-за рынка земли.