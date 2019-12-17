Выпуск новостей за 19:00: Важные вопросы в Раде. День исполнителей в Украине
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 19:00 – В Верховной Раде осталось по меньшей мере два важных вопроса. Они должны успеть принять рынок земли во втором чтении и привести в порядок отмену депутатской неприкосновенности. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники государственной исполнительной службы. Это они устраивают рейды в помещения злостных алиментщиков.
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Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады.
Под Верховной Радой произошли столкновения из-за рынка земли.
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