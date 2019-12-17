Випуск новин за 19:00: Важливі питання в Раді. День виконавців в Україні
У випуску новин за 17 грудня станом на 19:00 – У Верховної Ради залишилося щонайменше два важливих питання. Вони мали б встигнути ухвалити ринок землі у другому читанні і доведення до ладу скасування депутатської недоторканності. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники державної виконавчої служби. Це вони влаштовують рейди до помешкань злісних аліментщиків.
Також у випуску:
Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради.
Під Верховною Радою відбулися сутички чрез ринок землі.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі