Випуск новин за 19:00: Важливі питання в Раді. День виконавців в Україні

У випуску новин за 17 грудня станом на 19:00 – У Верховної Ради залишилося щонайменше два важливих питання. Вони мали б встигнути ухвалити ринок землі у другому читанні і доведення до ладу скасування депутатської недоторканності. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники державної виконавчої служби. Це вони влаштовують рейди до помешкань злісних аліментщиків.

Також у випуску: Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради. Під Верховною Радою відбулися сутички чрез ринок землі.