21:31
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Важливі питання в Раді. День виконавців в Україні

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 19:00 – У Верховної Ради залишилося щонайменше два важливих питання. Вони мали б встигнути ухвалити ринок землі у другому читанні і доведення до ладу скасування депутатської недоторканності. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники державної виконавчої служби. Це вони влаштовують рейди до помешкань злісних аліментщиків.

      Також у випуску:

      Спікер парламенту Дмитро Разумков о 16 годині відкрив та відразу ж закрив вечірнє засідання Верховної Ради.

      Під Верховною Радою відбулися сутички чрез ринок землі.

      День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
      сьогодні
      27666
      Теги: Верховна Рада Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
      Вероніка Климська 227
      сьогодні , 20:30 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 481
      сьогодні , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      335
      сьогодні , 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
      Олена Кандяк 87
      сьогодні , 19:10 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 581
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук