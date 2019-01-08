Выпуск новостей за 19:00: Вероятность аншлюса Беларуси Кремлем. "Шатдаун" в США

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – совместное будущее Беларуси готовит глава Кремля Владимир Путин, об этом заговорили после его двух встреч с Александром Лукашенко перед Новым годом. Тогда в обмен на финансовую помощь Беларуси российский президент намекнул – предлагает аншлюс. В США уже 18 дней подряд не принят госбюджет на 2019 год, вследствие чего продолжается "шатдаун".

Также в выпуске: Как бороться с политической агитацией в учебных заведениях.