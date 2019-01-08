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      Выпуск новостей за 19:00: Вероятность аншлюса Беларуси Кремлем. "Шатдаун" в США

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – совместное будущее Беларуси готовит глава Кремля Владимир Путин, об этом заговорили после его двух встреч с Александром Лукашенко перед Новым годом. Тогда в обмен на финансовую помощь Беларуси российский президент намекнул – предлагает аншлюс. В США уже 18 дней подряд не принят госбюджет на 2019 год, вследствие чего продолжается "шатдаун".

      Также в выпуске:

      Как бороться с политической агитацией в учебных заведениях.

      Теги: Александр Лукашенко Владимир Путин Новости России Новости Беларуси Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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