Випуск новин за 19:00: Ймовірність аншлюсу Білорусі Кремлем. "Шатдаун" в США

У випуску новина за 8 січня станом на 19:00 – спільне майбутнє Білорусі готує очільник Кремля Володимир Путін, про це заговорили після його двох зустрічей з Олександром Лукашенком перед Новим роком. Тоді в обмін на фінансову допомогу Білорусі російський президент натякнув – пропонує аншлюс. У США вже 18 днів поспіль не ухвалений держбюджет на 2019 рік, внаслідок чого триває "шатдаун".

Також у випуску: Як боротися із політичною агітацією у закладах освіти.