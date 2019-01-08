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      Випуск новин за 19:00: Ймовірність аншлюсу Білорусі Кремлем. "Шатдаун" в США

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новина за 8 січня станом на 19:00 – спільне майбутнє Білорусі готує очільник Кремля Володимир Путін, про це заговорили після його двох зустрічей з Олександром Лукашенком перед Новим роком. Тоді в обмін на фінансову допомогу Білорусі російський президент натякнув – пропонує аншлюс. У США вже 18 днів поспіль не ухвалений держбюджет на 2019 рік, внаслідок чого триває "шатдаун".

      Також у випуску:

      Як боротися із політичною агітацією у закладах освіти.

      Теги: Новини Білорусі Новини Росії Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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