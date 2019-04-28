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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 19:00: "Военная доктрина" Зеленского. Путешествие через Атлантику

      Выпуск новостей 86 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 19:00 – в команде Зеленского рассказали про свой план завершения войны. Журналисты издания "Новое Время" получили от советника новоизбранного президента Ивана Апаршина текст "военной доктрины". 72-летний француз смог преодолеть Атлантический океан в неуправляемом аппарате, похожем на бочку за 122 дня.

      Также в выпуске:

      Как в разных городах Украины отмечают Пасху.

      В Пасхальную ночь на фронте раздавались автоматные очереди, а над позициями украинских защитников летали вражеские беспилотники.

      В немецком Бундестаге разработали документ под названием "Мир в Украине требует нового импульса".

      По данным опроса Киевского международного института социологии, 60% украинцев не прочитали ни одной книги за 2018 год.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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