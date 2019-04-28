Выпуск новостей за 19:00: "Военная доктрина" Зеленского. Путешествие через Атлантику
В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 19:00 – в команде Зеленского рассказали про свой план завершения войны. Журналисты издания "Новое Время" получили от советника новоизбранного президента Ивана Апаршина текст "военной доктрины". 72-летний француз смог преодолеть Атлантический океан в неуправляемом аппарате, похожем на бочку за 122 дня.
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Источник: 24 канал
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