Выпуск новостей за 19:00: "Военная доктрина" Зеленского. Путешествие через Атлантику

В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 19:00 – в команде Зеленского рассказали про свой план завершения войны. Журналисты издания "Новое Время" получили от советника новоизбранного президента Ивана Апаршина текст "военной доктрины". 72-летний француз смог преодолеть Атлантический океан в неуправляемом аппарате, похожем на бочку за 122 дня.

Также в выпуске: Как в разных городах Украины отмечают Пасху. В Пасхальную ночь на фронте раздавались автоматные очереди, а над позициями украинских защитников летали вражеские беспилотники. В немецком Бундестаге разработали документ под названием "Мир в Украине требует нового импульса". По данным опроса Киевского международного института социологии, 60% украинцев не прочитали ни одной книги за 2018 год.

Источник: 24 канал