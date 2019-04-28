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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 19:00: "Військова доктрина" Зеленського. Подорож через Атлантику

      Випуск новин 112 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 квітня станом на 19:00 – у команді Зеленського розповіли про свій план завершення війни. Журналісти видання "Новое Время" отримали від радника новообраного президента Івана Апаршина текст "військової доктрини". 72-річний француз зміг подолати Атлантичний океан у некерованому апараті, схожому на бочку, за 122 дні.

      Також у випуску: 

      Як у різних містах України відзначають Великдень.

      У Великодню ніч на фронті лунали автоматні черги, а над позиціями українських захисників літали ворожі безпілотники.

      В німецькому Бундестагу розробили документ під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу".

      За даними опитування Київського міжнародного інституту ­соціології, 60% українців не прочитали жодної книжки за 2018 рік.

      blog_ava
      Як із зачерствілої паски зробити французький делікатес – простий рецепт
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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