Випуск новин за 19:00: "Військова доктрина" Зеленського. Подорож через Атлантику

У випуску новин за 28 квітня станом на 19:00 – у команді Зеленського розповіли про свій план завершення війни. Журналісти видання "Новое Время" отримали від радника новообраного президента Івана Апаршина текст "військової доктрини". 72-річний француз зміг подолати Атлантичний океан у некерованому апараті, схожому на бочку, за 122 дні.

Також у випуску: Як у різних містах України відзначають Великдень. У Великодню ніч на фронті лунали автоматні черги, а над позиціями українських захисників літали ворожі безпілотники. В німецькому Бундестагу розробили документ під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу". За даними опитування Київського міжнародного інституту ­соціології, 60% українців не прочитали жодної книжки за 2018 рік.

Джерело: 24 канал