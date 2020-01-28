Выпуск новостей за 19:00: Военное положение в Китае. Угроза для украинского урожая

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 19:00 – в городе Тяньцзинь, на севере Китая, объявили о введении военного положения из-за коронавируса 2019-nCoV. Власть передала в управление военным все больницы и 500 медицинских бригад. Из-за плюсовой температуры в Украине уже проснулись и активно начали расти озимые культуры. Если морозы таки наступят, урожай сократится на 30-40%.

Также в выпуске: Водитель автобуса высадил госпитальерку Ярину Чорногуз и ее подругу из-за просьбы выключить сериал на русском языке: реакция перевозчика и активистов.