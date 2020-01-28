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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 19:00: Воєнний стан у Китаї. Загроза для українського врожаю

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 січня станом на 19:00 – у місті Тяньцзінь, що на півночі Китаю, оголосили про введення воєнного стану через коронавірус 2019-nCoV. Влада передала в управління військовим усі лікарні та 500 медичних бригад. Через плюсову температуру в Україні вже прокинулися й активно почали рости озимі культури. Якщо морози таки настануть, врожай скоротиться на 30-40%.

      Також у випуску: 

      Водій автобуса висадив госпітальєрку Ярину Чорногуз та її подругу через прохання вимкнути серіал російською: реакція перевізника та активістів.

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      Теги: Випуск новин Китай Новини України Сільське господарство
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