Випуск новин за 19:00: Воєнний стан у Китаї. Загроза для українського врожаю
У випуску новин за 28 січня станом на 19:00 – у місті Тяньцзінь, що на півночі Китаю, оголосили про введення воєнного стану через коронавірус 2019-nCoV. Влада передала в управління військовим усі лікарні та 500 медичних бригад. Через плюсову температуру в Україні вже прокинулися й активно почали рости озимі культури. Якщо морози таки настануть, врожай скоротиться на 30-40%.
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