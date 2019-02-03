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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 19:00: Военные пленные. Детали интронизации Эпифания

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 19:00 – в Софиевском соборе состоялась интронизация митрополита Епифания. Трон – ручная работа из светлого дуба и красного бархата, как и цвет мантии, которую шили портные Михайловского монастыря. С начала года уже третий украинский военный попал в плен к боевикам. Бойцы внезапно исчезают с позиций, после чего появляются в сюжетах террористов.

      Также в выпуске:

      Жители Каховки на Херсонщине выходят на протесты из-за многотысячных платежек.

      ЦИК официально зарегистрировала 28 кандидатов в президенты.

      Почти 200 общин в Украине решили перейти в новую Православную церковь Украины.

      Теги: Война на Донбассе Религия Епифаний Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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