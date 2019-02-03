Выпуск новостей за 19:00: Военные пленные. Детали интронизации Эпифания

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 19:00 – в Софиевском соборе состоялась интронизация митрополита Епифания. Трон – ручная работа из светлого дуба и красного бархата, как и цвет мантии, которую шили портные Михайловского монастыря. С начала года уже третий украинский военный попал в плен к боевикам. Бойцы внезапно исчезают с позиций, после чего появляются в сюжетах террористов.

Также в выпуске: Жители Каховки на Херсонщине выходят на протесты из-за многотысячных платежек. ЦИК официально зарегистрировала 28 кандидатов в президенты. Почти 200 общин в Украине решили перейти в новую Православную церковь Украины.