Выпуск новостей за 19:00: Военные пленные. Детали интронизации Эпифания
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 19:00 – в Софиевском соборе состоялась интронизация митрополита Епифания. Трон – ручная работа из светлого дуба и красного бархата, как и цвет мантии, которую шили портные Михайловского монастыря. С начала года уже третий украинский военный попал в плен к боевикам. Бойцы внезапно исчезают с позиций, после чего появляются в сюжетах террористов.
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Источник: 24 канал
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