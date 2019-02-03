Випуск новин за 19:00: Військові полонені. Деталі інтронізації Епіфанія

У випуску новин за 3 лютого станом на 19:00 – у Софієвському Соборі відбулася інтронізація митрополита Епіфанія. Трон – ручна робота зі світлого дубу і червоного оксамиту, як і колір мантії, яку шили кравці Михайлівського монастиря. З початку року вже третій український військовий потрапив у полон до бойовиків. Бійці раптово зникають з позицій, після чого з'являються в сюжетах терористів.

Також у випуску: Жителі Каховки на Херсонщині виходять на протести через багатотисячні платіжки. ЦВК офіційно зареєструвала 28 кандидатів у президенти. Майже 200 громад в Україні вирішили перейти у новостворену Православну церкву України.