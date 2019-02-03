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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 19:00: Військові полонені. Деталі інтронізації Епіфанія

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 лютого станом на 19:00 – у Софієвському Соборі відбулася інтронізація митрополита Епіфанія. Трон – ручна робота зі світлого дубу і червоного оксамиту, як і колір мантії, яку шили кравці Михайлівського монастиря. З початку року вже третій український військовий потрапив у полон до бойовиків. Бійці раптово зникають з позицій, після чого з'являються в сюжетах терористів.

      Також у випуску:

      Жителі Каховки на Херсонщині виходять на протести через багатотисячні платіжки.

      ЦВК офіційно зареєструвала 28 кандидатів у президенти.

      Майже 200 громад в Україні вирішили перейти у новостворену Православну церкву України.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Епіфаній Релігія
      Джерело: 24 канал
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