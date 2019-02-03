Випуск новин за 19:00: Військові полонені. Деталі інтронізації Епіфанія
У випуску новин за 3 лютого станом на 19:00 – у Софієвському Соборі відбулася інтронізація митрополита Епіфанія. Трон – ручна робота зі світлого дубу і червоного оксамиту, як і колір мантії, яку шили кравці Михайлівського монастиря. З початку року вже третій український військовий потрапив у полон до бойовиків. Бійці раптово зникають з позицій, після чого з'являються в сюжетах терористів.
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Джерело: 24 канал
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