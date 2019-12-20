Выпуск новостей за 19:00: Война игорному бизнесу. Как работает приложение "ДИЯ"

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 19:00 – президент Кабмин объявили войну игровым автоматам. Нашествие из игровых залов уже давно охватило улицы городов. Они маскируются под разрешенную национальную лотерею. Теперь водительские права можно не носить. Правда, не всем. А тем, кто тестирует новое приложение ДИЯ. Правительство начало оцифровывать документы.

Также в выпуске: В "Газпроме" заговорили о согласии выплатить Украине три миллиарда штрафных санкций.