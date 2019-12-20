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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 19:00: Війна гральному бізнесу. Як працює додаток "Дія"

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 19:00 – президент Кабмін оголосили війну гральним автоматам. Нашестя з гральних залів вже давно охопило вулиці міст і містечок. Вони маскуються під дозволену національну лотерею. Тепер водійські права можна не носити. Щоправда, не всім. А тим, хто тестує новий додаток ДІЯ. Уряд почав оцифровувати документи.

      Також у випуску:

      У "Газпромі" заговорили про згоду виплатити Україні три мільярди штрафних санкцій.

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      Теги: Новини політики Гральний бізнес Випуск новин
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