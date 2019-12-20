Випуск новин за 19:00: Війна гральному бізнесу. Як працює додаток "Дія"

У випуску новин за 20 грудня станом на 19:00 – президент Кабмін оголосили війну гральним автоматам. Нашестя з гральних залів вже давно охопило вулиці міст і містечок. Вони маскуються під дозволену національну лотерею. Тепер водійські права можна не носити. Щоправда, не всім. А тим, хто тестує новий додаток ДІЯ. Уряд почав оцифровувати документи.

Також у випуску: У "Газпромі" заговорили про згоду виплатити Україні три мільярди штрафних санкцій.